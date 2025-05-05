У Румунії на президентських виборах з 40% лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон [ Редагувати ]
Лідер правлячої партії Румунії Крін Антонеску визнав свою поразку на президентських виборах. Про це повідомляє портал Hotnews.
За попередніми даними виборчої комісії Румунії, після підрахунку 99,93% голосів, Крін Антонеску опинився на третьому місці з 20,11%, програвши меру Бухареста Нікушору Дану з 20,98%.
З 40% лідирує ультраправий кандидат, голова "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміон.
У розмові з журналістами Антонеску додав, що "залишає цю спробу (виграти вибори - ред.) і що "необхідно поважати думку народу". Від рекомендацій румунам, за кого голосувати у фіналі президентських виборів, Крін Антонеску утримався.
Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50% голосів, буде проведений другий тур голосування, призначений на 18 травня.
У листопаді 2024 року правий румунський політик Калін Джеорджеску отримав більшість голосів у першому турі президентських виборів - 23%. Водночас Конституційний суд країни анулював результати голосування та призначив нові вибори.
Після першого туру виборів спецслужби Румунії опублікували документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Джеорджеску, в яких йшлося про те, що Румунія стала об'єктом "агресивних гібридних дій росії", зокрема проти виборчого бюро.
У документі також повідомлялося, що на користь Джеорджеску могли вести агітацію 25 тисяч бот-аккаунтів у ТікТоці.
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