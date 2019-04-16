На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який розгромив автомобілі [ Редактировать ]
Чоловіка, який молотом розтрощив 25 автомобілів, затримали на Дніпропетровщині. До поліції міста Тернівка звернулися понад двадцять автовласників.
Вони паркувались у дворі однієї з багатоповерхівок. Коли спрацювали сигналізації, люди побачили, як невідомий трощить машини. За гарячими слідами поліція затримала хулігана. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Втім, затриманого можуть визнати неосудним.
"Здесь стояло 9 машин, ни одну не пропустил. У кого лобовое, у кого заднее. Лично у меня тоже пострадала машина. Заднее стекло разбили", - розповідає Сергій, постраждалий автовласник.
"Данний гражданин никак не обьяснил зачем он это делал. Такое впечатление, что он был в не одеквате. После проведения всех первичніх следственніх действий мы планируем отправить данного граждланина на судебно-психиатрическую экспертизу дабы установить его вменяемость", - говорить Андрій Туйнов, керівник слідчого відділення Тернівського райвідділу поліції Павлограда.
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