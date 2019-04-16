Главный архитектор Кельнского собора Петер Фюссен заявил, что восстановление сгоревшей части Собора Парижской Богоматери могут уйти десятилетия.

"Вероятно понадобятся годы или даже десятилетия, пока последние разрушения, которые причинил этот жуткий пожар, не будут полностью восстановлены", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.