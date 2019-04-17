Активісти «Ґрінпісу» атакували штаб-квартиру компанії Nestle у Швейцарії [ Редактировать ]
Пластикове чудовисько атакувало штаб-квартиру компанії Nestle у Швейцарії.
Активісти «Ґрінпісу» зробили монстра з уживаного пластику і притягли на моріжок перед будівлею в місті Веве. Захисники довкілля закликали корпорацію відмовитися від використання одноразового пластику у виробництві харчів.
Банер із таким гаслом вивісили на фасаді будинку, ще один, за допомогою каяків, розтягнули на поверхні Женевського озера.
по теме
У Лондоні еко-активісти протестують проти кліматичних змін
Демонстрації проти вимирання. Лондон другу добу паралізований акціями еко-активістів, як довго протестуватимуть?
Лондон захопили еко-активісти
Відучора центр міста паралізований, мітингувальники блокували дороги і громили будівлю нафтової компанї. Усю ніч вони провели в наметових містечках і розходитися наміру не мають
В Албанії вирують антиурядові протести
Люди вимагають відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів
Польські вчителі вийшли на загальнонаціональний страйк
Освітяни запевняють - не вийдуть на роботу, поки їхні вимоги не буде виконано
Польські вчителі розпочали безстроковий загальнонаціональний страйк
Освітяни запевняють - не вийдуть на роботу, поки їхні вимоги не буде виконано