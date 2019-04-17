Пластикове чудовисько атакувало штаб-квартиру компанії Nestle у Швейцарії.

Активісти «Ґрінпісу» зробили монстра з уживаного пластику і притягли на моріжок перед будівлею в місті Веве. Захисники довкілля закликали корпорацію відмовитися від використання одноразового пластику у виробництві харчів.

Банер із таким гаслом вивісили на фасаді будинку, ще один, за допомогою каяків, розтягнули на поверхні Женевського озера.