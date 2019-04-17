В среду, 17 апреля в Днепре на улице 20-летия Победы ребенок попал под колеса Skoda. С места аварии его забрала скорая помощь в детскую больницу на Космической, сообщает "Информатор".

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Предварительно известно, что Skoda ехала со стороны улицы Космонавтов, когда на остановке общественного транспорта стояла маршрутка.

Водитель автомобиля уже почти объехал автобус, как на дорогу выскочили бабушка с мальчиком. Мужчина задел ребенка зеркалом заднего вида. Предварительно, из травм у мальчика - ушибы, но медики все же госпитализировали его для обследования.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что у маршрутки на ходу оторвалось два колеса, а также что в Харькове водитель сбил студентку на пешеходном переходе.