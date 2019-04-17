В Днепре ребенок попал под колеса иномарки [ Редактировать ]
В среду, 17 апреля в Днепре на улице 20-летия Победы ребенок попал под колеса Skoda. С места аварии его забрала скорая помощь в детскую больницу на Космической, сообщает "Информатор".
Предварительно известно, что Skoda ехала со стороны улицы Космонавтов, когда на остановке общественного транспорта стояла маршрутка.
Водитель автомобиля уже почти объехал автобус, как на дорогу выскочили бабушка с мальчиком. Мужчина задел ребенка зеркалом заднего вида. Предварительно, из травм у мальчика - ушибы, но медики все же госпитализировали его для обследования.
Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что у маршрутки на ходу оторвалось два колеса, а также что в Харькове водитель сбил студентку на пешеходном переходе.
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