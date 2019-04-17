Во вторник, 16 апреля, в Харькове по улице Чкалова возле общежития автомобиль "Славута" сбил девушку. По данным социальных сетей, девушка с друзьями перебегала дорогу в неустановленном для этого месте, когда ее сбил авто, сообщает golos.ua.

Девушке на месте происшествия больше часа оказывали помощь медики (возможно в связи с тем, что ее нельзя было транспортировать), но вскоре она скончалась от полученых травм.

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В социальных сетях сообщают, что пострадавшая, студентка ХАИ, 2 курс.

Ранее мы сообщали, что на киевском вокзале водитель сбил пешехода, а также возле Мариинского парка столкнулись три машины.