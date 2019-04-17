Дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза произошло в Киеве: водитель не успел остановить авто и задавил человека, сообщает Информатор.

Смертельная авария случилась во вторник, 16 апреля на Привокзальной.

Известно, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте, а водитель бензовоза не успл отреагировать и остановится.

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По предварительным данным, фура двигалась в сторону Харьковского шоссе. Водитель сказал, что он не превышал скорость. Когда он проезжал Дарницкий вокзал, пешеход внезапно выбежал на дорогу.

Полицейские не сообщили, установили ли они личность погибшего. Однако они сказали, что на вид ему около 50-60 лет.

Раньше сообщалось о том, что в Харькове водитель сбил студентку на "зебре", а также возле Мариинского парка столкнулись три машины.