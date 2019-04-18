Журнал Time опублікував традиційний рейтинг ста найвпливовіших людей світу. Список поділений на кілька категорій: "новатори", "лідери", "ікони", "артисти" і "титани".

"Лідерів" очолила спікерка Палати представників Конгресу США демократка Ненсі Пелосі. Крім неї, у списку - Дональд Трамп і спецпрокурор, який розслідував російське втручання в американські президентські вибори - Роберт Мюллер.

Головною "іконою" стала співачка Тейлор Свіфт. Найвпливовішим артистом назвали актора Двейна «Скелю» Джонсона. А категорію "титанів" очолив єгипетський футболіст Мохаммед Салах.