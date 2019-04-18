Останки дитинчати тиранозавра пішли з молотка на онлайн-аукціоні e-Bay за 3 мільйони доларів. Їхній приблизний вік 68 мільйонів років.

Уполював дорогоцінні скам'янілості палеонтолог Алан Дітріх у 2013 році, у США. Тоді передав знахідку Музею природної історії Канзаського університету. Нещодавно забрав її та вирішив виставити на аукціон.

Факт продажу обурив наукову спільноту. Там заявили - Дітріх мав надати кістки вченим для дослідження, а вже потім -продавати їх.