Известная украинская певица Светлана Лобода выпустила новый трек "Пуля-дура". Премьера состоялась в пятницу, 19 апреля. Видео певица опубликовала в Instagram.

Лобода презентовала небольшой тизер видео к песне, где она, танцуя, снимает с себя одежду и кожу, превращаясь в скелет.

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Поклонники ужаснулись образом артистки в новом клипе: "Светлана, что за ужас?", "Кошмар какой-то, клип бредовый", "Света, что за стриптиз?", "Куда катится мир? Это же будут смотреть ваши дети".

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