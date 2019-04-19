Ці вибори принесли вже багато сюрпризів. Президент звільнив деяких соратників, тих, до кого було багато питань у суспільства. І пообіцяв, що далі - можливі ще звільнення. Але все-таки одним із найбільших сюрпризів цього міжтур'я стала - свобода для Надії Савченко. Чому її відпустили? Та чи надовго? Розбирався Богдан Вербицький.

Темна сенсація цього тижня. В ніч проти вівторка - з СІЗО вийшла Надія Савченко та Володимир Рубан.

Чому доволі одіозного політика, якому закидають підготовку до теракту, випустили саме зараз перед другим туром? Дехто вбачає в цьому політичну гру, дехто вже називає початком реваншу. А судді пояснюють процедурою. Термін тримання під вартою Савченко та Рубана сплив, а слідчі не подали клопотання на його подовження.

Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира Володимировича і Савченко Надію Вікторівну з-під варти.

Після звільнення Савченко одразу анонсує своє повернення на робоче місце у парламент. Про подальші плани - відповіла специфічно:

"Савченко серед журналістів, починає говорити, а потім різко йде від журналістів".

Моїх перші три кроки? Розійдіться будь ласка я йду: один, два, три, до побачення, всім гарної ночі.

Протягом тижня на волі Надія Савченко вже встигла побувати на кількох телеефірах. Збирається йти на вибори. цікаво, але щоб проголосувати, Надії доведеться знову повернутися в СІЗО. Бо саме там її виборча дільниця.

Тим часом звільнення Савченко з-за ґрат генпрокурор назвав діагнозом судової системи. І наголосив це не означає зняття з неї обвинувачення. Кінець Скріна Загалом Надія провела у СІЗО рік. Минулої весни слідчі СБУ та ГПУ звинуватили її у підготовці теракту. За версією слідства, вона разом із екс-керівником центру звільнення полонених - Володимиром Рубаном, планували напад на урядовий квартал і парламент. І задля цього вони навіть зброю із так званих ДНР та ЛНР завезли.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі. Знищивши бойовими гранатами дві ложі: урядову і посадову, мінометами обрушивши купол верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе", - говорить Юрій Луценко, генеральний прокурор України.

Сама Надія Савченко, звісно, всі звинувачення спростовує.

"Були у мене гранати. Гранати були. Українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу. І всім рекомендую гранати".

І хоча зараз Надія Савченко та Володимир Рубан на волі, судовий процес триває. Наступне засідання - заплановане на 7 травня.

"Першого заступника голови служби Зовнішньої розвідки, Генерала Семочка - звільнено з посади".

Ще одна сенсація цього міжтур'я, але якщо у звільненні Савченко вбачають реванш, то в звільненні Сергія Семочка - перемогу. З півроку тому журналісти запідозрили генерала в незаконному збагаченні та коррупції. Мовляв, у колишнього начальника головного управління СБУ в Києві нерухомості на кілька мільйонів доларів. А сім'я Семочка неодноразово відпочивала, в анексованому Криму. Та ще й з російськими паспортами!

Тобто загалом у Сергія Семочка, нині заступника голови зовнішньої розвідки України вісім родичів з обгрунтованою підозрою на подвійне громадянство. Подвійне - це друге країни, з якою Україна вже п'ятий рік воює.

Семочко всі звинувачення спростовував. На камеру навіть показував Український паспорт дружини. Щоправда, з чорно-білим фото та без печатки.

"Ось її паспорт. Прошу. Інших паспортів ні я, ні моя дружина не маємо. Я не побачив жодного підтвердження та жодного доказу. У цьому зв'язку заявляю, що інормація про мене викладена у матеріалах команди Дениса Бігуса є такою, що не відоповідає дійсності", - говорить Сергій Семочко, заступник голови зовнішньої розвідки України (2018-2019).

Утім СБУ та НАБУ почали слідство. Активісти вимагали негайного звільнення Сергія Семочка. Та президент почув їх лише зараз. Указ про звільненння заступника голови зовнішньої розвідки опублікували минулої п'ятниці.

Тижнем раніше - відбулася кадрова ротація губернаторів. Кабмін на закритому засіданні звільнив Одеського губернатора Максима Степанова. Офіційна причина - неефективна робота. За версією самого Степанова його усунули через недостатню лояльність владі.

А ще у відставку пішли очільник Херсонщини Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

"Зараз йде мова про другий тур і тому я би не хотів би, щоб усі ці сфабриковані, брехливі ось ці, нелюдські заяви могли якось вплинути на рейтинг президента під час голосування у другому турі", - говорить Андрій Гордєєв, голова Херсонської обласної державної адміністрації (2016-2019).

Звільнення з посад Гордєєва та Рищука активісти вимагали майже рік! Адже цих екс-чиновників підозрюють у причетності до вбивства Катерини Гандзюк.