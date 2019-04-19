Ще одна точка в Європі, до якої прикута увага всього континенту, - Північна Ірландія. Там цієї ночі під час заворушень загинула журналістка, їй було всього 29 років.

Ситуацію в місті Лондондеррі оглядачі називають "абсолютно божевільною". Чому це важливо для всієї Європи? Щороку перед Великоднем у Північній Ірландії, що є частиною Британії, зростає активність прихильників возз'єднання цієї території з Ірландією. Цього року вдалися навіть до підпалів і перестрілок на вулицях.

У поліції вважають, що за цими діями може стояти нова терористична організація - аналог старої Ірландської республіканської армії, що десятиліттями зі зброєю боролася проти британців.

Питання про відносини між Ірландію та Північною частиною острова, яка контролюється британцями, загострилось іще й на тлі Брекзиту. Поки що між державами кордон прозорий. Але якщо Британія вийде з ЄС - має з'явитися повноцінний митний контроль. А це загрожує масштабною кризою, причому не лише Лондону й Дубліну, а й усьому Євросоюзу.