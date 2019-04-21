Выборы-2019: в Украине не открылся один участок [ Редактировать ]
На территории Донецкой области не открылся один избирательный участок. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Нацполиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское на линии разграничения в Донецкой области", - заявил Князев.
По его словам, на данном участке зарегистрировано 680 избирателей, которые сегодня лишены права голосовать.
"Мы открыли уголовное производство и в ближайшее время ГУ Нацполиции Донецкой области проинформирует нас о ходе расследования", - добавил Князев.
Напомним, в Депропетровской области мужчина устроил переполох на избирательном участке.
по теме
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"
Дебати Порошенка і Зеленського: штаби кандидатів узгоджують останні деталі
На НСК "Олімпійський" уже встановлюють сцену для виступу кандидатів
На "Суспільному телебаченні" оприлюднили правила проведення теледебатів
Прямий ефір забезпечуватимуть "UA-Перший" та "UA-Українське радіо". Інші канали можуть транслювати цю подію безкоштовно
Петро Порошенко та Володимир Зеленський узгодили умови проведення дебатів
У штабі Петра Порошенка закликали глядачів не брати з собою атрибутику спортивних змагань, а принести прапори України та Євросоюзу
Выборы-2019: сколько украинцев изменили место для голосования
Желание голосовать не по месту регистрации во втором туре выборов проявили 325 тыс. 604 человека, что на 10 тыс. больше чем в первом туре