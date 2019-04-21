На территории Донецкой области не открылся один избирательный участок. Об этом во время брифинга сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Нацполиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе в населенном пункте Лебединское на линии разграничения в Донецкой области", - заявил Князев.

По его словам, на данном участке зарегистрировано 680 избирателей, которые сегодня лишены права голосовать.

"Мы открыли уголовное производство и в ближайшее время ГУ Нацполиции Донецкой области проинформирует нас о ходе расследования", - добавил Князев.

Напомним, в Депропетровской области мужчина устроил переполох на избирательном участке.