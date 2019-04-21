Под Донецком мужчину застрелили и бросили в водоем [ Редактировать ]
В одном из сел Константиновского района Донецкой области застрелили мужчину и бросили его тело в водоем. Об этом сообщили в правоохранительных органах, сообщает "УНН".
Труп местного жителя, мужчины 1987 года рождения, нашли в водоеме 20 апреля. На теле покойного обнаружили огнестрельное ранение в грудь.
Следует добавить, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности.
Полиция открыла уголовное производство по статьи 115 УК (умышленное убийство).
Ранее мы сообщали, что в Днепре во время пожара погиб мужчина, а также жена депутата Мосейчука попала в жуткую аварию.
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