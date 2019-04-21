Израильские ученые, доказали пользу физических упражнений, выполняемых в вечернее время суток. Подробная статья опубликована в журнале Cell Metabolism, передает Ukrnews24.net.

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Исследовательская группа во главе с профессором Гэдом Ашером из Института Вейцмана проанализировала взаимосвязь между уровнем производительности и временем суток на мышах. Ученые поместили грызунов на беговые дорожки в разное время и измерили их работоспособность при различной интенсивности упражнений.

Оказалось, что общая производительность у мышей значительно выше (в среднем на 50 процентов) именно в вечернее время из-за выделения метаболитов 5-аминоимидазол-4-карбоксамид-рибонуклеотида (AICAR), влияющих на выработку энергии и сжигание жиров.

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Кроме того, ученые провели аналогичное исследование с участием группы из 12 человек. Выяснилось, что при выполнении физических упражнений вечером люди в среднем поглощают меньше кислорода, что является показателем более высокой эффективности тренировок.

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