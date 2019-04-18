С поездом № 102 "Киев - Херсон" вновь случилось ЧП. Второй раз с начала года в поезде был пожар. О случившемся рассказали пассажиры, ехавшие 17 апреля в вагоне № 17. Горение было настолько сильным, что дымом наполнился даже соседний, 18 вагон.

По словам пассажиров, запах дыма в вагоне они ощутили уже после полуночи. Проводник объяснил, что загорелись колодки. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Зимой этот же поезд уже попадал в неприятности. Тогда загорелся локомотив, пожар был потушен, но поезд к станции назначения пришел с опозданием.

Раньше сообщалось о том, что в метро мужчина упал прямо под поезд. А на днях в Киеве на одной из станций метро произошла массовая драка пассажиров.