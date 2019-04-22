Світ відзначає День Землі [ Редактировать ]
Сьогодні світ відзначає День Землі. Активісти хочуть привернути увагу суспільства до проблем екології та закликають дбати про природу.
Вважається, що сьогодні кожен має зробити для Землі щось корисне. Наприклад, прибрати засмічену ділянку чи посадити дерево. А світова спільнота цього дня підтверджує свої зобов'язання берегти планету, визначені на Конференції ООН із довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро.
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