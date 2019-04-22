НБУ снизил курс доллара [ Редактировать ]
Фото: Getty Images
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года установил официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 2677,5371 гривен за 100 долларов (-7,8599 гривен), это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
по теме
Prev Next
16 апреля 2019 06:52
НБУ повысил официальный курс доллара
Национальный банк Украины на 16 апреля 2019 года установил официальный курс
15 апреля 2019 06:50
Курс валют в Украине на 15 апреля: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 15 апреля 2019 года установил официальный курс
11 апреля 2019 06:50
Курс валют в Украине на 11 апреля
Национальный банк Украины на 11 апреля 2019 года установил официальный курс
10 апреля 2019 06:50
Курс валют в Украине на 10 апреля
Национальный банк Украины на 10 апреля 2019 года установил официальный курс