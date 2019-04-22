Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2019 года установил официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 2677,5371 гривен за 100 долларов (-7,8599 гривен), это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем

Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.