В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: donpress.com
Синоптики предупредили украинцев о том, что 23 апреля погода значительно ухудшится. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, во вторник, 23 апреля в западных областях страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).
Раньше сообщалось о том, какой будет погода на майские и Пасху. Читайте также, гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля.
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