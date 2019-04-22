Синоптики предупредили украинцев о том, что 23 апреля погода значительно ухудшится. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, во вторник, 23 апреля в западных областях страны порывы ветра достигнут 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый).

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