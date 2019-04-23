Патриарх Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах [ Редактировать ]
Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook Филарета.
"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете осознавать доверие нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины", - сказано в сообщении.
Филарет отметил, что сейчас украинцам очень нужны единство и национальная консолидация.
"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией… Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - отметил Филарет.
По его мнению, первой задачей Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".
"И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом", - отметил Филарет.
Ранее в администрации Макрона раскрыли подробности переговоров с Зеленским. В то же время в штабе кандидата в президенты рассказали о перспективах языковой политики в Украине.
по теме
Лидер "Национального Корпуса" назвал поражение Порошенко во втором туре выборов вполне заслуженны
По мнению политика, поражение Петра Порошенко во втором туре вполне справедливо, а победа Владимира Зеленского - сложное испытание и большой риск для всей Украины
В Кремле отреагировали на победу Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал победу Зеленского
У Зеленского назвали возможную дату инаугурации
Названа возможная дата инаугурации Владимира Зеленского
Меркель пригласила Зеленского в Берлин
В понедельник, 22 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель поздравила новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
Выборы президента: обнародованы результаты голосования за границей
Соответствующая информация размещена на официальном сайте ЦИК