Патриарх Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook Филарета.

"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете осознавать доверие нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины", - сказано в сообщении.

Филарет отметил, что сейчас украинцам очень нужны единство и национальная консолидация.

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"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией… Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - отметил Филарет.

По его мнению, первой задачей Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом", - отметил Филарет.

Ранее в администрации Макрона раскрыли подробности переговоров с Зеленским. В то же время в штабе кандидата в президенты рассказали о перспективах языковой политики в Украине.