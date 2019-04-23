Звільнення українських моряків та суден обговорюватимуть сьогодні українські та російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступниця Міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Зустріч пройде у форматі "обміну думками". Говоритимуть про захоплення українських кораблів та моряків, а також незаконні слідчі дії з боку РФ. Усе це в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня.