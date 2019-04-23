Теща напала на зятя и воткнула нож ему в грудь [ Редактировать ]
В Святошинском районе Киева по адресу улица Семьи Сосниных, 8 квартира 16 произошел жуткий инцидент. Пожилая женщина ранила ножом своего родственника в грудь. Нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Информатор".
Вызов на линию экстренных служб поступил около 22 апреля около 22:30.
По предварительной информации, женщина распивала спиртные напитки со своим зятем. Во время разговора между ними возник конфликт. Она взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. 37-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением.
Женщина призналась, что выпила много алкоголя перед этим, а на самом деле, она хотела убить собственного зятя. Что именно произошло и из-за чего у нападавшей были такие намерения - будут выяснять правоохранители.
Ранее мы писали о том, что под Киевом прохожего избили арматурой и ограбили, а также мужчина зверски расправился с товарищем.
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