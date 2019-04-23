В Святошинском районе Киева по адресу улица Семьи Сосниных, 8 квартира 16 произошел жуткий инцидент. Пожилая женщина ранила ножом своего родственника в грудь. Нападавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 22 апреля около 22:30.

Читайте также В Киеве нашли окровавленный труп мужчины

По предварительной информации, женщина распивала спиртные напитки со своим зятем. Во время разговора между ними возник конфликт. Она взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. 37-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением.

Женщина призналась, что выпила много алкоголя перед этим, а на самом деле, она хотела убить собственного зятя. Что именно произошло и из-за чего у нападавшей были такие намерения - будут выяснять правоохранители.

Ранее мы писали о том, что под Киевом прохожего избили арматурой и ограбили, а также мужчина зверски расправился с товарищем.