Под Киевом прохожего избили арматурой и ограбили [ Редактировать ]
В селе Томиловка Белоцерковского района Киевской области полицейские задержали мужчину, который напал на прохожего. Злоумышленник избил мужчину металлическим прутом, забрал у него мобильный телефон и скрылся с места преступления. ЧП произошло в ночь на понедельник, 22 апреля, сообщает "Информатор".
Сотрудникам Белоцерковского отдела полиции удалось установить личность нападавшего и задержать его. Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Для этого он нашел арматуру, набросился с ней на прохожего и избил его. После этого нападавший отобрал у мужчины мобильный телефон и отнес его в ломбард.
На данный момент задержанный находится под арестом. Примечательно, что он уже был судим за совершение подобного преступления. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник рискует попасть за решетку на срок от четырех до шести лет.
Фото: Нацполиция
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве двое парней не поделили девушку и подрались, а также в поезде "Киев - Херсон" произошло опасное ЧП.
по теме
Под Киевом нашли труп с перемотанными скотчем руками
В Киевской области на берегу реки Днепр нашли труп мужчины
Под Киевом наркоман напал на мужчину с ножом
В селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области мужчина решил убить своего товарища
На Закарпатье банда подростков напала на отдыхающих
Угрожая ножом, они отобрали деньги и мобильные телефоны
Били ради видео: появились новые детали убийства в Днепре
В субботу, 6 апреля, в Днепре возле ресторана "Поплавок" двое парней избили мужчину, после чего сбросили его в воду
В Днепре жестоко избили мужчину и бросили в реку умирать
В субботу, 6 апреля, в Днепре на линию "102" сообщили, что двое парней избили третьего, а затем бросили его в воду