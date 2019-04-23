В селе Томиловка Белоцерковского района Киевской области полицейские задержали мужчину, который напал на прохожего. Злоумышленник избил мужчину металлическим прутом, забрал у него мобильный телефон и скрылся с места преступления. ЧП произошло в ночь на понедельник, 22 апреля, сообщает "Информатор".

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Сотрудникам Белоцерковского отдела полиции удалось установить личность нападавшего и задержать его. Злоумышленником оказался 31-летний местный житель. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Для этого он нашел арматуру, набросился с ней на прохожего и избил его. После этого нападавший отобрал у мужчины мобильный телефон и отнес его в ломбард.

На данный момент задержанный находится под арестом. Примечательно, что он уже был судим за совершение подобного преступления. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник рискует попасть за решетку на срок от четырех до шести лет.

Фото: Нацполиция

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