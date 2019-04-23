На ворожі провокації напередодні українські військові відповідали вогнем. Відсіч ворогу систематично дають і бійці 20 мотопіхотного батальйону. Напередодні на передовій вони відзначали п'ятий рік від дня створення. Розповідає Ірина Баглай.

"Тут розриви мін лунають зрідка, але це не означає, що на цій ділянці безпечніше. Позиції противника розташовані майже впритул, найближча - за 50 метрів, тому бойовики проти піхотинців застосовують лише піхотне озброєння".

Така тактика ведення бою противника пов'язана зовсім не з Мінськими домовленостями та обмеженням калібру.

Бойовики відкрито атакувати піхотинців бояться. Тож обирають "повзучу атаку" не виходячи з окопу.

"Ночью они стреляют и пытаются укрепиться, а днем не даем им вот окоп делают чтоб передвигаться и ближе и ближе делают ну пытаются мы не даем", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Проти укріплень наших оборонців у хід ідуть саморобки. Заряд ручного гранатомета змінюють на міну, прикручуючи її через саморобний перехідник. Так можна завдати значно більше руйнувань.

"Сначала стрелковое и под прикрытием стрелкового вылазят уже гранатометчики", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних Сил України.

Міномети та автоматичні гранатомети бойовики ховають за капітальним спорудами. Найбільше вогневих точок зосереджено ось за цим мостом на Ясинуватській трасі. Звідти в оптику на бійців полює й снайпер. Тож і вдень потрібно бути напоготові.

"Снайперы, это в первую очередь, работают днем, стреляют четко", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Он стреляет под пулемет, прикрываясь пулеметом, то есть пулемет приглушает и он тут чуть дальше стает и стреляет", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Перевірені боями, вишколені війною бійці 20 мотопіхотного батальйону, попри атаки ворога, святкують п'ятий рік від дня створення.

У 2014 році кістяком таких підроздлів стали добровольці, для яких не треба було шукати мотивацій.

"Саме ці батальйони були створені на базі добровольчого руху, коли правохоронна система була паралізована, саме батальйони територіальної оборони виконали завдання по прикриттю державного кордону і потім стали основою для формування військових частин", - говорить Дмитро Брижинський, командир підрозділу Збройних Сил України.

20-ий мотопіхотний батальйон у бригаді вважається найкращим. За мужність бійці вже отримали нагороди, та головні, впевнений командир ще попереду.

"Крайні нагороди ми отримаємо в Криму, в Севастополі або в Сімфереполі, ЗСУ мають таку потужну силу, що ми спроможні виконати це завдання", - говорить Дмитро Брижинський, командир підрозділу Збройних Сил України.