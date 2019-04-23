Великая среда: приметы и суеверия 24 апреля [ Редактировать ]
Страстная среда - время особых молитв и раздумий. В это время верующие вспомнят о великой жертвенности и подлой измене, о любви и ненависти, о добре и зле и о том, как каждый выбирает свой путь.
Великая среда в этом году наступит 24 апреля. Для каждого православного верующего, который всем сердцем любит Господа, это знаменательный день. В это время священнослужители призывают вспомнить о проповедях Христа, а еще о людях, которые были рядом с ним в конце его земного пути.
В Великую среду на храмовых богослужениях проводится параллель между грешницей, угодившей Господу, и близким другом, предавшим Его. Для празднования этого дня есть молитвенный порядок, который читает каждый православный перед походом в церковь для исповеди.
В среду верующие люди вспоминают 2 истории - о бесконечной любви и о неверности, - что подталкивает на размышления о своей судьбе и о проблемах выбора жизненного пути. Если имеются греховные мысли, священнослужители призывают молиться еще больше, искать внутри грех и искоренять его.
В этот торжественный день особенно почитаются цветы, которыми можно украсить свой дом. Все живое 24 апреля будет устремлено к красоте. И красота должна быть не только внешняя, но и внутренняя, выражающаяся в мыслях, действиях и богоугодных делах. Важно позаботиться о своих вещах, жилище, приготовиться к Великому четвергу.
Приметы Страстной среды:
- Злость, бесчестность, дурные помыслы в такой день обернутся против грешника, лишив его поддержки Свыше.
- Заготовленные в среду пасхальные яйца пролежат дольше и не потеряют своей свежести.
- Если на улице все еще лежит снег, его можно собрать, растопить и полить этой водой все домашние цветы, чтобы сохранить их красоту и здоровье.
- Веточки вербы, оставленные с Вербного воскресенья, станут оберегом для всей семьи. Их желательно поставить рядом с иконостасом.
- В среду непременно нужно что-то протереть, соскоблить, почистить - это принесет мир и гармонию в дом.
- Если умыться ледяной проточной водой, то уйдут все невзгоды. Разумеется, необходимо сопроводить этот ритуал специальными молитвами.
Узнайте также, что категорически нельзя делать в Страстную неделю.
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