Выборы-2019: когда объявят официальный результат [ Редактировать ]
Официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. Такую дату назвал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, сообщает "УНН".
"Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора, первый фактор - это все-таки не дай Бог что-то, потому молчим, а второй фактор - это, конечно, праздники, и третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры, ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде не имеет исков, нет нигде незавершенных судебных дел, и только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, ЦИК установит результат, и, собственно, поэтому мы и называем ориентировочную дату этого установления 30 числа", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о соцуслугах, а также что губернатор Закарпатья подал в отставку.
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