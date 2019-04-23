Официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. Такую дату назвал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, сообщает "УНН".

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"Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора, первый фактор - это все-таки не дай Бог что-то, потому молчим, а второй фактор - это, конечно, праздники, и третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры, ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде не имеет исков, нет нигде незавершенных судебных дел, и только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, ЦИК установит результат, и, собственно, поэтому мы и называем ориентировочную дату этого установления 30 числа", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о соцуслугах, а также что губернатор Закарпатья подал в отставку.