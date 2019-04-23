Выборы-2019: в Индонезии при подсчете голосов умерли более 50 человек [ Редактировать ]
В Индонезии по меньшей мере 54 человека умерли от сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Такие данные привел председатель Центральной избирательной комиссии страны Ариф Будиман, сообщает Tempo.
По его словам, "во время подсчета голосов прошедших по всей стране 17 апреля выборов от сильного переутомления скончались 54 представителя избиркома, еще 32 были госпитализированы".
Он отметил, что "во многих местах рабочий день начался в 05:00 утра (голосование стартовало в 07:00) и завершился только почти через сутки".
Ранее мы писали о том, что ЦИК утвердила сроки местных выборов.
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