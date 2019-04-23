ВМС Украины получили первый корабль-разведчик (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на судостроительном заводе "Кузня" на Рыбальском состоялся торжественный спуск на воду первого среднего разведывательного корабля, который построен для нужд ВМС Украины по заказу Минобороны. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Спуск корабля является продолжением развития кораблестроения в рамках Государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на период до 2020 года для нужд ВМС ВС Украины с целью морских границ государства.
По флотской традиции, во время спуска корабля на воду, о борт корабля была разбита бутылка шампанского. Крестной матерью боевой единицы ВМС стала директор благотворительного фонда Морского транспорта Антонина Шкамерда. Представитель духовенства отец Михаил освятил корабль и экипаж.
В марте армия успешно испытала супермощный бронеавтомобиль, а также в Украине представили сверхтяжелый танк.
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