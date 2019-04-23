Во французском городе Версаль вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают пользователи в Twitter.

В полиции города сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице "Рю дю Парк де Клани", где находится автосалон. Пользователи сети начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.

Фото: Jacques Postel/78 actu

При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться. На данный момент точной информации о причине пожара, его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.

Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 квітня 2019 р.

Ранее в Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. Криминалисты назвали вероятную причину масштабного пожара. Также в сети появились жуткие фотографии храма после инцидента.