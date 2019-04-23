Во Франции горит Версаль (видео, фото) [ Редактировать ]
Во французском городе Версаль вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают пользователи в Twitter.
В полиции города сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице "Рю дю Парк де Клани", где находится автосалон. Пользователи сети начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.
Фото: Jacques Postel/78 actu
При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться. На данный момент точной информации о причине пожара, его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.
#Incendie concession automobile à #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com/LMaTJ01tqC— Joss Beaumont 🇫🇷🇮🇹 (@jodorlando) 23 квітня 2019 р.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 квітня 2019 р.
Ранее в Париже сгорел Собор Парижской Богоматери. Криминалисты назвали вероятную причину масштабного пожара. Также в сети появились жуткие фотографии храма после инцидента.
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