Селище Зайцеве вже п'ять років розділене лінією фронту на дві частини

На передовій сьогодні - один загиблий. Ще одного нашого військового - поранено. Бойовики сім разів били по українських позиціях, зокрема, із забороненої зброї. Переважна більшість обстрілів - у Донецькій області. Докладніше про ситуацію розкаже Ірина Баглай.

Селище Зайцеве вже п'ять років розділене лінією фронту на дві частини. На ситуацію тут не вплинули ані оголошені режими тиші, ані вибори.

"Загострення не бачим, але стріляють постійно, як до виборів так і після", - говорить Левко, військовослужбовець полку "Азов".

І якщо наші оборонці давно вже стоять попереду підконтрольної частини селища, в полі, то окупанти розташувалися поміж будинками. Перекрити з фекса скачаним горизонтом

Саме таке розташування вогневих точок ворога ускладнює бійцям можливість придушити вогонь.

"Вони їздять по їхніх дорогах стріляють з їхніх буває будинків, якщо не з будинків то з їхнього напрямку тому важко будває подавити їхній вогонь", - говорить Левко, військовослужбовець полку "Азов" .

У бік бійців полку "Азов" летять і кулі, і гранати, і міни. Щоправда, артилерія бойовиків - визнають військові - працює нечасто. Саме Зайцеве, під Горлівкою, вже не один рік - улюблена ділянка снайперів-найманців.

"Коли будують позиції, коли хлопці виглядають продивитися вночі, працюють з тепловізором, потрібно бути дуже акуратним, щоб не попасти", - говорить Левко, військовослужбовець полку "Азов".

Реакція ворожого снайпера на рух миттєва.

"Як тільки ти висовуєшся може одразу зробити постріл спостерігає постійно за позиціями", - говорить "Травень", військовослужбовець полку "Азов".

Гастролерів-стрільців видають і характер вогню, і зброя.

"Працюють професіонали, які самі по собі заїжджають одиночками потренуватись просто на хлопцях", - говорить "Травень".

Добре зведені бійцями полку "Азов" укріплення надійно захищають їх від пострілів снайперів та гранатометників з окупованої частини селища, а от на відкритих ділянках небезпека може чатувати на них з неба.

"Багато хто корегує вогонь з безпілотників, тут були і безпілотники з яких скидали вибухові пристрої також по наших сусідніх позиціях - ударні безпілотники або ударні або у когось прямі руки то зробив сам, а що кидали - саморобні вибухові пристрої щось маленьке подібне на гранату", - говорить Левко, військовослужбовець полку "Азов".

А от наближатися до позицій "Азовців" бойовики не наважуються.