В Тибете произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В районе Тибета произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 113 км северо-западнее города Дибругарх на глубине 30 км. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.
Напомним, что также ранее Камчатку всколыхнуло сильное землетрясение.
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