Макс Поляков: запуск первой частной украино-американской ракеты состоится в декабре 2019 года

Макс Поляков - бизнесмен, развивающий частный космос. Как и где делаются экономичные ракеты-носители. Во что верит, кому помогает и к чему стремится Макс Поляков