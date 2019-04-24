На Марсе впервые зафиксировали землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение впервые в истории зафиксировано на Марсе, сообщает французское космическое агентство CNES в Twitter.
Отмечается, что сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight заметил толчки 6 апреля. Однако официальные данные о "марсотрясение" появились лишь 23 апреля.
"Это впервые в мире: сейсмометр обнаружил марсианское землетрясение!" – подчеркивает агентство.
C’est une première mondiale : le sismomètre 🇫🇷 SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez 🎧— CNES (@CNES) 23 апреля 2019 г.
c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3
Ранее мы писали публиковали интересные факты об освоении космоса.
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