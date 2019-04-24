Совет Безопасности ООН принял резолюцию по предотвращению сексуального насилия во время вооруженных конфликтов. Проект резолюции, предложенный Германией, был принят во время голосования во вторник, 23 апреля, сообщается на официальном сайте ООН.

Отмечается, что 13 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, а Россия и Китай - воздержались из-за несогласия с рядом положений документа. В тексте документа говорится, что Совбез ООН "призывает стороны конфликта обеспечивать, чтобы соглашение о прекращении огня и мирные соглашения содержали положение, в которых сексуальные насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях квалифицировалась бы как запрещенный акт, а также обеспечивали присутствие и конструктивное участие женщин в политических процессах".

Также подчеркивается необходимость "исключения преступлений, связанных с сексуальным насилием, из сферы действия положений об амнистии". Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что она в первую очередь направлена на "обеспечение ответственности за подобные преступления".

Ранее ООН выделила средства в качестве помощи пострадавшим в Ливии. Также в организации назвали самый страшный вызов человечеству.