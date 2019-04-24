Державне бюро розслідувань навідалося з обшуками до своїх колег із НАБУ. Детективів Бюро підозрюють у можливій причетності до корупції в "Укроборонпромі".

Через те, що розслідування в НАБУ затягнули на понад два роки, Печерський райсуд Києва дозволив провести обшуки. Слідчі ДБР вилучили документи, які стосуються справ щодо розкрадань в оборонній сфері.

В рамках кримінального провадження, щодо можливої причетності службових осіб в правоохоронних органах до корупції в оборонній сфері. Це провадження, як відомо було відкрито ще в березні, за метеріалами журналістьского розслідування "Бігус.Інфо". Зокрема, ДБР розслідує зловживання працівників національного антикорупційного бюро України під час розслідування ними кримінального провадження за фактом привласнення майна в особливо великому розімірі. Мова йде про суми, які вимірююється сотнями мільйонами гривень", - говорить Анжеліка Іванова, речниця Державного Бюро розслідувань.