В ДТП столкнулись две фуры и Mercedes, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, около 6:00, под Днепром столкнулись две фуры и Mercedes Sprinter. Инцидент произошел на Полтавской трассе, в районе села Лобойковка. В результате происшествия пострадал водитель Mercedes Sprinter, сообщает "Информатор".
По информации от сотрудников патрульной полиции, грузовик Renault стоял на обочине. В этот момент по трассе двигался грузовик Iveco, водитель которого решил объехать припаркованный грузовой. В левой крайней полосе двигался Mercedes Sprinter. Водитель Sprinter не успел среагировать на маневр грузовика, из-за этого произошло столкновение. После удара Mercedes Sprinter отлетел в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель Mercedes Sprinter. Мужчина получил травму грудной клетки. Его госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.
На месте работают сотрудники патрульной полиции и следователь. В деталях будут разбираться правоохранительные органы.
Ранее мы сообщали, что полицейский въехал в толпу людей, а также водитель потерял сознание за рулем.
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