В среду, 24 апреля, в районе села Раково Николаевской области перевернулся седельный тягач DAF и цистерной на прицепе, сообщает golos.ua.

Автомобиль двигался по трассе в направлении Киева. В районе села Равово по неизвестным причинам DAF выехал за пределы проезжей части, съехал в придорожный кювет и перевернулся.

Читайте также В Киеве Skoda зацепил мотоцикл и унес его на встречку

О пострадавших пока ничего не известно. В настоящее время тягач с цистерной находится в кювете, попыток его вытащить не предпринимается.

Фото: novosti-n.org

Ранее сообщалось, что в Днепре "ГАЗель" сбила пенсионерку, а также в ДТП столкнулись две фуры и Mercedes.