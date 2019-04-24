Под Николаевом в кювет слетела автоцистерна (фото) [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, в районе села Раково Николаевской области перевернулся седельный тягач DAF и цистерной на прицепе, сообщает golos.ua.
Автомобиль двигался по трассе в направлении Киева. В районе села Равово по неизвестным причинам DAF выехал за пределы проезжей части, съехал в придорожный кювет и перевернулся.
О пострадавших пока ничего не известно. В настоящее время тягач с цистерной находится в кювете, попыток его вытащить не предпринимается.
Фото: novosti-n.org
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