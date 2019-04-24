Убийство Гандзюк: суд отложили из-за неявки прокурора [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля заседание в Киевском апелляционном суде по рассмотрению апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру перенесли, сообщает "УНН".
"Сегодня заседания (Киевского апелляционного суда по рассмотрению апелляции на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангер-ред.), перенесли на 16 мая в 12:45. Из-за того, что не явился прокурор", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что замглавы Херсонской ОГА подал в отставку.
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