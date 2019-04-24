Правоохранители нашли мужчину, который нанес смертельный удар одному из покупателей торгового центра "Полярный" в Оболонском районе Киева. Ему сообщено о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, сообщают "Факты".

Отмечается, что 35-летний киевлянин более двух недель скрывался от правоохранителей.

Читайте также На Оболони в очереди за пиццей убили мужчину (видео)

Напоминаем, что подозреваемый во время внезапно возникшего конфликта ударил покупателя по голове, после чего тот упал и потерял сознание. У пострадавшего медики обнаружили повреждение головного мозга, а также переломы костей свода и основания черепа. На следующий день после инцидента он скончался.

"Правоохранителям удалось установить местонахождение киевлянина и задержать его. Во время обысков у злоумышленника изъяли вещественные доказательства, в том числе, и предметы одежды, которые были на нем во время преступления", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют совершение уголовного преступление по части 2 статьи 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что мужчина облил бензином и поджог сожительницу, а также женщина изрезала соседа из-за лошади.