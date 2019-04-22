В Винницкой области мужчина во время ссоры облил бензином и поджег свою сожительницу, женщина в реанимации, передает УНН.

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В селе Коростовцы Жмеринского района пьяный мужчина поссорился с сожительницей. В ходе перепалки разозлился, облил женщину бензином и поджег. 50-летнюю пострадавшую с термическими ожогами тела и дыхательных путей госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Состояние ее здоровья тяжелое.

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