Женщина изрезала соседа из-за лошади [ Редактировать ]
В Житомирской области женщина поссорилась с соседом и порезала его ножом, передает УНН.
Вечером 20 апреля в селе Гацьковцы 47-летняя женщина поссорилась с соседом. Она требовала не выпасать лошадь вблизи ее дома, однако мужчина не захотел уступать и словесный конфликт быстро перешел в схватку. Женщина схватилась за нож и ранила ему голову. В конфликт вмешались случайные очевидцы и остановили драку.
На место вызвали полицию и медиков. Пострадавшего каретой "скорой" доставили в больницу, где врачи зафиксировали его нетрезвое состояние и оказали необходимую помощь без госпитализации.
Агрессивно настроенную женщину, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хулиганство и кражу, задержали в порядке статьи 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины.
Ей объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 15 (покушение на преступление), части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подобные противоправные действия наказываются лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
Ранее сообщалось, что станцию метро "Арсенальная" экстренно закрыли, а также что в Индии слон насмерть затоптал пять человек.
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