Майже 60 тисяч жителів Черкас досі не підписали декларації із сімейними лікарями. Обласному центру не вистачає 30 медиків. Не поспішають приїздити й молоді фахівці з інших міст.

У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук.

У п'ятому центрі медико-санітарної допомоги завжди людно. Тут обслуговують переважно людей, які не встигли укласти декларації. Тутешні сімейні лікарі вже мають по 1800 пацієнтів. Більше угод не підписують. У повітрі "зависли" щонайменше 15 тисяч містян із цього району.

Інна прийшла до чергового лікаря, щоб отримати направлення на аналізи. Каже, ситуація патова - ще минулого літа вся її родина підписала декларації з дільничною лікаркою, але нещодавно та звільнилась. Інші медики - вже всі зайняті.

"Надо сейчас идти, сейчас проситься - ну, это нормально? Вот я должна пойти и попросится - один не примет, пойду к другому проситься. Ну, это милостыню или что?", - скаржиться Інна Павляк, жителька Черкас.

Така ситуація склалася через катастрофічну нестачу кадрів. Попри гідні умови праці та високу зарплату в центрі не вистачає шістьох сімейних лікарів і п'ятьох педіатрів. Директор запевняє, чи не щомісяця подає заявки до профільних ВИШів на молодих фахівців. Та поки що безрезультатно.

"Ця цифра 1800 - це цифра не зі стелі. Це реальна цифра, це та цифра пацієнтів, які кваліфіковано і якісно лікар може доглядати", - говорить Микола Тарасов, директор Черкаського Центру медико-санітарної допомоги №5.

Така ж ситуація і в інших медико-санітарних центрах Черкас. Місту не вистачає щонайменше 30 кваліфікованих лікарів. Трьох фахівців очікують вже цього літа, але істотно це ситуацію не виправить, - кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зараз тут усі сподівання покладають на якнайшвидше впровадження реформи другої медичної ланки і вивільнення спеціалістів вузького профілю, які згодом поповнять лави сімейних лікарів.

"Як тільки перейдемо ми на зміну фінансування другої ланки, я думаю, що вільні руки з'являться. На сімейних лікарів можуть перевчатися всі - і хірурги, і акушер-гінекологи. Всі можуть, тільки б було у них бажання", - зазначила Надія Гетьман, заступник директора Департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міськради.

Щоб остаточно закрити питання із забезпеченням кваліфікованими медичними кадрами, один з місцевих ВИШів вже навіть отримав ліцензію на відкриття медичної кафедри. Та перших випускників доведеться чекати ще кілька років.