У якому місті перекинулися двадцять цистерн зі спиртом? Де запровадили тринадцяту пенсію? Про це та інше - в нашому огляді.

* * *

Масштабна залізнична аварія у США. У Техасі зійшов з рейок вантажний потяг з етанолом. 24 цистерни "ялинкою" склалися вздовж колії. Кілька з них спалахнули. Минулося без жертв, але з прилеглої території про всяк випадок евакуювали мешканців кількох десятків будівель. Що спричинило аварію, поки що з'ясовують спеціалісти. Відомо, що в регіоні вирувала сильна буря.

* * *

Щасливий порятунок у Китаї. Водій, який мчав заміською трасою, дивом встиг загальмувати перед самим зсувом ґрунту. Купа землі засипала дорогу лише за кілька сантиметрів від капота автівки. Обвал спричинили зливи. Автошлях довелося перекрити на кілька днів.

* * *

А в Новій Зеландії дивом врятувався екіпаж гелікоптера парамедиків. Вертоліт упав у холодні води Південного океану. Троє чоловіків уночі вплав дісталися найближчого острова. Там за добу їх і знайшли рятувальники. Кажуть, надії розшукати постраждалих було дуже мало, аж раптом вони побачили серед скель яскраві жилети колег.

* * *

У Польщі запровадили 13 пенсію. Відповідний закон підписав президент країни Анджей Дуда. Разову допомогу розміром 888 злотих (трохи більше 200 євро) виплатять усім, хто отримує пенсію за віком або інвалідністю - це близько 10 мільйонів поляків. Фінансова підтримка для літніх людей, за словами урядовців, стала можливою завдяки позитивній ситуації на ринку праці та зростанню зарплатні в країні.

* * *

США дають добро на доставку майбутнього. Влада штату Вірджинія погодила дозвіл одній із компаній на доправлення товарів безпілотниками. Цьому передували тривалі переговори. Щоб одержати документи й почати роботу, фірмі довелося виконати вимоги, які зазвичай висувають до традиційних авіакомпаній. Отримувати свої замовлення повітрям жителі Вірджинії зможуть уже за кілька місяців.