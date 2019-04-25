Голові Херсонської ОДА оголосили нову підозру [ Редактировать ]
Голові Херсонської обларади Владиславу Мангеру ГПУ оголосила нову підозру. Тепер його звинувачують не в замовленні вбивства, а в побитті Катерини Гандзюк. Це передбачає позбавлення волі до 10 років.
Раніше Мангеру закидали організацію вбивства, що передбачало позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення. Нагадаю, минулого літа в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Потерпілу з важкими опіками шпиталізували. Згодом перевезли до Києва. Після десятка операцій - 4 листопада вона померла.
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