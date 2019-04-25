Принятие закона об украинском языке имеет большое значение, потому что этот законопроект утверждает украинскую нацию. С таким заявлением во время заседания Верховной Рады выступил почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает 24tv.ua.

"Принятие закона об украинском языке имеет большое значение. Потому что этот закон утверждает украинскую нацию. Есть нация - есть народ, а есть народ - есть государство. За что мы боролись не только когда получили государство? За это мы боролись на протяжении многих веков. Но мы победили, потому что с нами правда. А с правдой Бог, а там где Бог - там всегда победа", - подчеркнул почетный Патриарх.

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Также Филарет отметил, что это не означает, что в Украине запрещены другие языки.

Филарет поблагодарил народных депутатов, которые все же собрались и пришли в Раду и проголосовали за закон. Также он подчеркнул, что это не означает, что в Украине запрещены другие языки.

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"Все языки в Украине разрешены, и все мы разговариваем на разных языках, в частности, английском, немецком, русском, белорусском, но государственный язык один - украинский. Так же, как во всех европейских государствах, есть государственный язык, а есть те, на которых разговаривают некоторые граждане этих стран. Так же, как в Соединенных Штатах Америки люди общаются на разных языках, но английский - государственный язык. Ничего нового мы здесь не придумали, мы идем тем путем, что и другие государства", - сказал Филарет.

В то же время президент России Владимир Путин издал указ об об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.