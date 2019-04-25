В Конституционном суде в четверг, 25 апреля, заявили, что информация о возможном срыве инаугурации новоизбранного президента из-за увольнения главы КСУ Станислава Шевчука не соответствует действительности, говорится в заявлении собрания судей КСУ.

"Эта информация полностью не соответствует действительности и является целенаправленной инсинуацией, цель которой - дискредитировать КС и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране", - отмечается в заявлении.

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Судьи заверяют, что приведение новоизбранного президента к присяге – конституционная обязанность главы КСУ, "которая безусловно будет выполнена".

"Со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге", - говорится в заявлении.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможном срыве проведения инаугурации новоизбранного президента из-за отставки главы КСУ Станислава Шевчука. Также читайте, как отреагировал Зеленский на языковой вопрос.