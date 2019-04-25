Так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма принял решение, реализация которого увеличит срок заключения политического узника Владимира Балуха, сообщила "Крымская правозащитная группа".

Инициатором иска была местная "прокуратура", которая просила отменить предыдущее постановление "Верховного суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста в общем сроке в колонии. Прокуроры попросили суд пересчитать срок заключения, направив дело на новое апелляционное рассмотрение.

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Однако судья, по словам адвоката мужественного украинца, приняла неожиданное решение, постановив не засчитывать время, проведенное им в СИЗО по схеме "день за полтора".

Более того, судья приняла решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи, решение "Фемиды" он встретил возмущением.

Правозащитники называют решение судьи грубой ошибкой и намерены обжаловать решение, если суд сам его не исправит.

Раньше сообщалось о том, что Россия заблокировала переговоры об обмене заложниками. А украинец Гриб находится в тяжелом состоянии.