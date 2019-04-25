У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали принятие языкового закона Верховной Радой 25 апреля.

"Мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот. Украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы ее потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество", - заявили в штабе Зеленского.

Там также акцентировали, что вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс.

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"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - сказал Зеленский.

В штабе подчеркнули, что законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде.

"Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен. После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа реагировать соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан ", - говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Напомним, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать. Все, что нужно знать о законе читайте тут.