Расходы на оборону: Порошенко одобрил решение СНБО [ Редактировать ]
В четверг, 25 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, которым предлагается предусмотреть в ближайшие три года финансирование нацбезопасности и обороны в размере не менее 5% от ВВП. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Министерству финансов Украины предусмотреть в Бюджетной декларации на 2020-2022 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема внутреннего валового продукта для сектора безопасности и обороны Украины с учетом прогнозного индекса инфляции на соответствующий год согласно приложением", - говорится в тексте решения СНБО.
Речь также идет о финансировании совершенствования планирования и управления ресурсами в сфере безопасности и обороны, создания объединенной системы логистики и совершенствования системы медицинского обеспечения войск, поддержания существующих возможностей и повышения возможностей ВСУ, развития вооружения, военной и специальной техники, создания и освоения производства вооружения, военной техники, боеприпасов и продуктов специальной химии, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения.
Кабмин обязан предусмотреть финансирование реализации государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнения мер по развитию и модернизации системы специальной связи и защиты информации, обеспечения функционирования и надлежащей защиты объектов критической инфраструктуры, повышения эффективности гражданской защиты населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.
СНБО в Бюджетной декларации рекомендует предусмотреть усиление контрразведывательного обеспечения и борьбы с терроризмом, развитие разведывательных возможностей страны, создание разведывательного сообщества, обеспечение эффективной координации деятельности разведывательных органов Украины.
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