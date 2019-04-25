Верховная Рада Украины требует от президента России Владимира Путина отменить выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет "РБК-Украина".

Так, соответствующий проект постановления №10259 об обращении Верховной Рады к ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, Европейскому парламенту, Межпарламентскому союзу, парламентам и правительствам стран ЕС, США, Канады, НАТО, диппредставительствам иностранных государств в Украине по поводу преступного решения руководства России о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса поддержали 230 депутатов Рады.

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В частности, ВР обращается с настоятельным призывом осудить вышеуказанные деструктивные действия России, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине, консолидировать общие с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям России и принять меры по усилению режима международных санкций, направленных против России.

"Верховная Рада Украины также требует от президента России Путина отменить указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Ранее МИД Украины обратился в ООН из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Также действующий президент Украины Петр Порошенко высказался по этому поводу. Не остался в стороне и новоизбранный президент Владимир Зеленский.