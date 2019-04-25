Транзит газа: "Нафтогаз" озвучил предложение России [ Редактировать ]
На газовых переговорах в мае Украина предложит России забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС страны сроком на 10 лет. Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Позиция состоит в следующем: Газпром должен забронировать, приблизительно на 10 лет, 60 млрд куб. м по году в среднем…При этом Украина, ее оператор, обеспечит на уровне 90 млрд куб. м газа в год, то есть 30 млрд куб. м - это будет свободная мощность, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал он.
По словам менеджера, другими компаниями могут выступить европейские контрагенты, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией или импортеры среднеазиатского газа, или газа добываемого независимыми производителями в России.
Витренко уточнил, что в отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между Нафтогазом и Газпромом, новые предлагаемые условия содержат плату за вход/ выход в газотранспортную систему (ГТС) Украины и плату за бронирование мощностей.
По его словам, предполагаемый доход по новому контракту сопоставим с уровнем дохода, который Украина получала от транзита газа в последние годы.
Накануне в ЕС сообщили, что газовые переговоры состоятся в ближайшие недели.
Как известно, контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года. Два раунда переговоров при участии Еврокомиссии результатов не дали.
Ранее мы писали о том, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС.
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